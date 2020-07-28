Президент Литви закликав Єврораду звернути увагу на порушення прав людини в Білорусі

Литовський президент Гітанас Науседа закликав главу Європейської ради Шарля Мішеля приєднатися до вирішення проблеми білоруської Островецької АЕС, а також звернути увагу на порушення прав людини в Білорусі.

Про це повідомляє офіс президента Литви.

«Нинішні події в Білорусі, такі як президентські вибори 9 серпня і запуск нової Островецької АЕС, визначають напрямок для наших майбутніх відносин», - написав Науседа.

Водночас він наголосив на необхідності враховувати репресії і порушення прав людини під час президентської кампанії в Білорусі.

Що стосується АЕС, то Науседа зазначив, що Білорусь і Росія, компанії якої здійснювали будівництво, не беруть до уваги стурбованість Єврокомісії, країн ЄС та експертів ENSREG. Ця стурбованість пов'язана з недостатньою прозорістю проєкту АЕС і з порушеннями стандартів безпеки в галузі ядерної енергетики.

Президент Литви додав, що необхідно направити чіткий політичний сигнал президенту Білорусі Олександру Лукашенку із закликом не вводити БілАЕС в експлуатацію, поки не вирішені питання безпеки і не здійснені рекомендації щодо стрес-тестів ЄС.