Президент Литви закликав Єврораду звернути увагу на порушення прав людини в Білорусі
Про це повідомляє офіс президента Литви.
«Нинішні події в Білорусі, такі як президентські вибори 9 серпня і запуск нової Островецької АЕС, визначають напрямок для наших майбутніх відносин», - написав Науседа.
Водночас він наголосив на необхідності враховувати репресії і порушення прав людини під час президентської кампанії в Білорусі.
Що стосується АЕС, то Науседа зазначив, що Білорусь і Росія, компанії якої здійснювали будівництво, не беруть до уваги стурбованість Єврокомісії, країн ЄС та експертів ENSREG. Ця стурбованість пов'язана з недостатньою прозорістю проєкту АЕС і з порушеннями стандартів безпеки в галузі ядерної енергетики.
Президент Литви додав, що необхідно направити чіткий політичний сигнал президенту Білорусі Олександру Лукашенку із закликом не вводити БілАЕС в експлуатацію, поки не вирішені питання безпеки і не здійснені рекомендації щодо стрес-тестів ЄС.