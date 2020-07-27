Канада розкритикувала Росію за використання зброї у космосі

Випробування Росією протисупутникової ракети на орбіті негативно впливає на стабільність космічного простору, який має використовуватися лише у мирних цілях.

Про це заявив командувач космічним компонентом Збройних сил Канади бригадний генерал Майк Адамсон, коментуючи вірогідне випробування Росією протисупутникової ракети прямого перехоплення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Випробування на орбіті розміщеної у космосі зброї дестабілізує космічний простір. Забезпечення відповідальної поведінки у космосі важливе для Канади, наших партнерів, союзників та ширшої глобальної спільноти”, - сказав Адамсон.

Як повідомлялося, минулого тижня Космічне командування ВПС США заявило, що Росія провела випробування протисупутникової ракети прямого перехоплення, що здатна збивати супутники на низькій навколоземній орбіті. Випробування було проведено після маневрів російських супутників у лютому, позначених як "Космос-2542" і "Космос-2543". Тоді в США стверджували, що вони проводили небезпечні маневри поблизу американського супутника.