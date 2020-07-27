У Литві завершили комплектацію французької роти сил НАТО
Про це повідомляє в понеділок Delfi з посиланням на військового аташе Франції полковника Стефана Леклете.
"На даний момент Французький тактичний компонент бойової групи Сил передового базування НАТО повністю дислокований у Руклі на шестимісячну ротацію до кінця грудня", - повідомив Леклете.
Близько 300 французьких військових з п'ятьма танками Leclerc і 14 бойовими машинами піхоти VBCI служитимуть у Литві до кінця року. Перші французькі військові прибули в батальйон на початку липня, пізніше була доставлена військова техніка. Військові і техніка були доставлені поїздами і літаками.
Військові і техніка прибули з П'ятого драгунського батальйону Збройних сил Франції, дислокованого в Майї-ле-Кан. У французький контингент у Литві входять майже 300 військових, з них близько 200 військових входять у роту механізованої піхоти, і ще близько 100 військових виконують адміністративні та логістичні завдання. Бойова група Сил передового базування НАТО під командуванням Німеччини складається більш як з 1200 військових.
Батальйони НАТО в Литві, Латвії, Естонії та Польщі дислоковані на початку 2017 року як реакція на агресію Росії в Україні та військову активність у регіоні.