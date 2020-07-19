Очільник Пентагону закликав зміцнювати сили НАТО

"Росія - це дещо менший виклик, ніж Китай, але це всесвітній створювач проблем, зокрема - анексія Криму, ведення війни в Україні, загрози союзникам по НАТО та відправлення військових до Сирії та Лівії", - зазначив Еспер.

На думку Еспера, РФ є менш складним противником, ніж Китай, який прагне витіснити США "з регіону та бажано зі світової арени".

Міністр оборони нагадав, що США домагаються, щоб союзники та партнери по Альянсу витрачали на оборону не менше 2% від власного ВВП.

Читайте також: США схвалили продаж Україні патрульних катерів Mark VI

"Ми досягли великого прогресу у цьому протягом останніх кількох років, але ще більше належить зробити", - сказав він.

За словами Еспера, збільшення витрат НАТО можна тільки вітати, і тепер кошти повинні бути спрямовані на стримування противників.