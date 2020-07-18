США схвалили продаж Україні патрульних катерів Mark VI

США схвалили продаж Україні патрульних катерів Mark VI

Укрінформ
США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI та супутнього обладнання.

Про це у Тwitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання. Це підвищить спроможності ВМС ЗСУ, допоможе протистояти наявним і потенційним загрозам у Чорному і Азовському морях. Я вдячний американським партнерам, які надалі міцно підтримують Україну!" - зазначив Кулеба.

За словами міністра, Mark VI — це сучасні, швидкі та маневрені кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій. Шість катерів вже готуються для України в рамках безпекової допомоги США за відповідними програмами. Решту Україна зможе придбати у США за кошти оборонного бюджету.

"Цей важливий крок свідчить про зростаючу довіру між США і Україною. Ця підтримка, разом з реформою сектору безпеки і оборони та оборонної промисловості, допоможе Україні розвинути сучасні, взаємосумісні з НАТО Збройні сили, які здатні ефективно протистояти російській агресії", - переконаний Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, у червні уряд США провів необхідні процедури для затвердження продажу Україні 16-ти патрульних катерів Mark VI, а також пов'язаного з ними оснащення орієнтовною вартістю 600 млн дол.

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За даними Агентства з питань оборонного співробітництва та безпеки США, крім 16-ти бойових катерів, Україні будуть продані 32 гармати MSI Seahawk A2; 20 електрооптичних інфрачервоних радіолокаторів (FLIR); 16 акустичних пристроїв дальнього радіуса дії (LRAD) з 5-мегаметровою локаційною системою; 16 ідентифікаційних систем IFF; 40 гармат MK44; комунікаційне обладнання; допоміжне обладнання; запасні та ремонтні частини; інструменти та випробувальне обладнання тощо.

Як зауважили у Вашингтоні, це підтримуватиме цілі зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом підвищення обороноздатності країни-партнера, яка залишається "фактором політичної стабільності та економічного прогресу в Європі".

Катер може розвивати швидкість до понад 35 морських вузлів (63 км/год).

Фото: United States Department of Defense

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