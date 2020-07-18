США схвалили продаж Україні патрульних катерів Mark VI

США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI та супутнього обладнання.

Про це у Тwitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання. Це підвищить спроможності ВМС ЗСУ, допоможе протистояти наявним і потенційним загрозам у Чорному і Азовському морях. Я вдячний американським партнерам, які надалі міцно підтримують Україну!" - зазначив Кулеба.

США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання. Це підвищить спроможності @UA_NAVY, допоможе протистояти наявним і потенційним загрозам у Чорному і Азовському морях. Я вдячний американським партнерам, які надалі міцно підтримують Україну! 1/3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 18, 2020

За словами міністра, Mark VI — це сучасні, швидкі та маневрені кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій. Шість катерів вже готуються для України в рамках безпекової допомоги США за відповідними програмами. Решту Україна зможе придбати у США за кошти оборонного бюджету.

"Цей важливий крок свідчить про зростаючу довіру між США і Україною. Ця підтримка, разом з реформою сектору безпеки і оборони та оборонної промисловості, допоможе Україні розвинути сучасні, взаємосумісні з НАТО Збройні сили, які здатні ефективно протистояти російській агресії", - переконаний Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, у червні уряд США провів необхідні процедури для затвердження продажу Україні 16-ти патрульних катерів Mark VI, а також пов'язаного з ними оснащення орієнтовною вартістю 600 млн дол.

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За даними Агентства з питань оборонного співробітництва та безпеки США, крім 16-ти бойових катерів, Україні будуть продані 32 гармати MSI Seahawk A2; 20 електрооптичних інфрачервоних радіолокаторів (FLIR); 16 акустичних пристроїв дальнього радіуса дії (LRAD) з 5-мегаметровою локаційною системою; 16 ідентифікаційних систем IFF; 40 гармат MK44; комунікаційне обладнання; допоміжне обладнання; запасні та ремонтні частини; інструменти та випробувальне обладнання тощо.

Як зауважили у Вашингтоні, це підтримуватиме цілі зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом підвищення обороноздатності країни-партнера, яка залишається "фактором політичної стабільності та економічного прогресу в Європі".

Катер може розвивати швидкість до понад 35 морських вузлів (63 км/год).

Фото: United States Department of Defense