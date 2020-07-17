Прикордонники та моряки провели військові навчання у Чорному морі

Спільні практичні навчання підрозділів Державної прикордонної служби України та Військово-морських ЗСУ для відпрацювання дій в умовах кризової ситуації відбулися на острові Зміїний у Чорному морі.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"У заходах взяли участь підрозділи Південного регіонального управління й Управління Морської охорони ДПСУ та Військово-морських сил ЗСУ. Спільне практичне тренування передбачало дії резервів відомств у разі збройної агресії умовного противника на територію України. Основні тактичні дії розгорнулись на острові Зміїний, куди також на посилення висунулись спецпризначенці Південного регіонального управління, яких було доставлено прикордонною авіацією та корабельно-катерним складом Морської охорони", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники провели спільні навчання з ВМС у Чорному морі / Фото: ДПСУ

Зазначається, що дати збройну відсіч противнику одночасно вийшли й корабельні тактичні групи та військовослужбовці Окремого батальйону морської піхоти ВМС України, які десантувалися на острів.

Окрім питань злагодженості та взаємодії підрозділів обох відомств, військовослужбовці відпрацювали також практичні вправи з бойовою стрільбою.

Керівники навчань високо оцінили злагодженість дій підрозділів ДПСУ та ВМС ЗСУ в умовах кризової ситуації.

За навчаннями на острові Зміїний спостерігали начальник Південного регіонального управління ДПСУ Сергій Мул, командувач ВМС ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа та голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций.

Як повідомлялося, тиждень тому прикордонники Південного регіонального управління спільно з підрозділами Національної гвардії та ЗСУ брали участь у навчаннях «Гвардія 2020», що проходили у контрольованих прикордонних районах Одещини та на загальновійськовому полігоні «Широкий Лан».