ЗСУ готують дзеркальні масштабні навчання на російські "Кавказ-2020" - Таран

Ознак безпосередньої підготовки Збройних сил РФ до активних бойових дій поблизу адмінмежі з окупованим Кримом у Херсонській області наразі не спостерігається, однак ЗСУ готуються до дзеркального проведення масштабних військових навчань у вересні.

Про це у Верховній Раді під час години запитань до уряду 17 липня заявив міністр оборони Андрій Таран, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На теперішній час ознак безпосередньої підготовки до активних бойових дій російських окупаційних військ поблизу адміністративної межі Херсонської області з тимчасово окупованою територією АР Крим не виявлено. На півострові не фіксуються дії зі створення ударних угрупувань", - сказав Таран.

Водночас, пам’ятаючи про непередбачуваність рішень політичного керівництва РФ, українські військові здійснюють певні заходи для запобігання і надання відповідної відсічі можливим діям з боку ЗС РФ.

"З урахуванням накопичення військ під приводом підготовки до стратегічних навчань "Кавказ-2020" керівництвом Міністерства оборони України та Збройних сил планується в цей же час на останню декаду вересня проведення стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднані зусилля-2020". В рамках цього навчання нами планується перевірити спроможність Генерального штабу в новій J-структурі діяти відповідно до стандартів НАТО. Планується також перевірити здатність організовувати взаємодію з пунктами управління Збройних сил НАТО. Планується проведення не лише командно-штабних навчань, а буде перевірена бойова готовність, будуть проведені бойові стрільби Зенітно-ракетними комплексами, з літаками ВМС, з певними підрозділами і частинами Сухопутних військ, а також інших військових формувань, розташованих на наших полігонах на півдні України", - розповів міністр.

Таран висловив сподівання, що країни-члени НАТО зможуть взяти участь в цих навчаннях. На теперішній час розробляється план їх проведення, після чого в оборонному відомстві обіцяють надати більш детальну поінформовано про їхній перебіг.

"Ця асиметрична відповідь (на російські військові навчання "Кавказ-2020" - ред.), за нашою оцінкою, покаже готовність ЗСУ до надання достойної, гідної відсічі будь-яким спробам з боку Російської Федерації загострити ситуацію або почати масштабні бойові дії", - наголосив Таран.

Як повідомляв Укрінформ, раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що напередодні стратегічних командно-штабних навчань збройних сил РФ "Кавказ-2020" Україні варто готуватися до російської інформаційної кампанії та залякування Росією України й країн ЄС актом відкритої військової агресії.

Активна фаза командно-штабних навчань збройних сил РФ "Кавказ-2020" відбудеться наприкінці вересня.