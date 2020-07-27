Болгарія знову продовжила надзвичайний стан через спалах COVID-19

Уряд Болгарії продовжив до 31 серпня дію надзвичайного стану у сфері охорони здоров’я в країні на тлі нового спалаху коронавірусу (COVID-19).

Про це у понеділок на засідання болгарського уряду заявив прем’єр Бойко Борисов, повідомляє Novinite.

«Відповідно до указу міністра охорони здоров’я надзвичайний стану (у сфері охорони здоров’я – ред.) буде продовжений на один місяць», - заявив Бойко.

Уточнюється, що надзвичайний стан буде продовжено до 31 серпня.

Зазначається, що надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я почав діяти у Болгарії у середині травня у зв’язку з пандемією коронавірусу. З того часу влада його вже декілька разів продовжила.

У Болгарії станом на 27 липня лабораторно підтверджено 10 427 випадків COVID-19, з них продовжують хворіти 4 732 осіб.

Як повідомлялося, число випадків коронавірусу у світі станом на ранок 27 липня сягнуло 16 421 952, із яких 652 308 – летальні. А 10 052 482 людини вже встигли вилікуватися від COVID-19.