Болгарія знову продовжила надзвичайний стан через спалах COVID-19
Про це у понеділок на засідання болгарського уряду заявив прем’єр Бойко Борисов, повідомляє Novinite.
«Відповідно до указу міністра охорони здоров’я надзвичайний стану (у сфері охорони здоров’я – ред.) буде продовжений на один місяць», - заявив Бойко.
Уточнюється, що надзвичайний стан буде продовжено до 31 серпня.
Зазначається, що надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я почав діяти у Болгарії у середині травня у зв’язку з пандемією коронавірусу. З того часу влада його вже декілька разів продовжила.
У Болгарії станом на 27 липня лабораторно підтверджено 10 427 випадків COVID-19, з них продовжують хворіти 4 732 осіб.
Як повідомлялося, число випадків коронавірусу у світі станом на ранок 27 липня сягнуло 16 421 952, із яких 652 308 – летальні. А 10 052 482 людини вже встигли вилікуватися від COVID-19.