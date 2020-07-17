Румунія продовжила заборону на в'їзд іноземців до 15 серпня

У Румунії на 30 днів продовжено дію режиму надзвичайної ситуації і до 15 серпня продовжено заборону в'їзду на територію країни для іноземців, в тому числі громадян України.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Румунії у Facebook.

«Відповідно до рішення Уряду Румунії № 553 від 15 липня 2020 р., в Румунії продовжено дію режиму надзвичайної ситуації терміном на 30 днів до 15 серпня 2020 р. включно. Згідно з п. 2 ст. 2 Додатку 3 вказаного рішення, забороняється в’їзд на територію Румунії через пункти пропуску на державному кордоні іноземних громадян та осіб без громадянства», - йдеться в повідомленні.

При цьому, зазначається, що виключення із зазначеної заборони стосується наступних категорій осіб:

- члени сім’ї громадян Румунії;

- члени сім’ї громадян інших держав-членів ЄС, Європейського економічного простору або Швейцарської Конфедерації, які мають право на проживання на території Румунії;

- особи, які мають довгострокові візи, дозвіл на проживання, або документ еквівалентний дозволу на проживання, виданий компетентними органами або інший еквівалентний документ, виданий компетентними органами інших держав, згідно з законодавством ЄС;

- особи, які в’їжджають до Румунії з професійною метою, що підтверджується отриманими візою, дозволом на проживання чи іншим еквівалентним документом, відповідно медичні працівники, дослідники в галузі медицини, медичні працівники геріатричної допомоги, а також перевізники та інші категорії персоналу задіяного у транспортуванні товарів, що забезпечує такі перевезення;

- дипломатичний або консульський персонал, персонал міжнародних організацій, військовий персонал або персонал, який може забезпечувати гуманітарну допомогу:

- особи в режимі транзиту, в тому числі репатрійовані в рамках отримання консульського захисту;

- пасажири, які подорожують з імперативних мотивів;

- особи, які потребують міжнародного захисту або з інших гуманітарних причин;

- іноземці та ОБГ, які подорожують з метою навчання;

- іноземці та ОБГ, висококваліфіковані працівники, якщо їх працевлаштування є необхідним з економічної точки зору, та діяльність не може бути відкладена або проводитись за кордоном;

- іноземці та ОБГ, транскордонні працівники, сезонні сільськогосподарські працівники, персонал морського та річкового транспорту;

- члени міжнародних спортивних делегацій, які приймають участь у спортивних змаганнях, організованих на території Румунії, згідно з законом.

Окрема увага звертається на режим тимчасового транзиту територією Румунії, який дозволений виключно за наступних умов:

- лише в безперервному порядку та виключно за маршрутом, затвердженим компетентними органами Румунії;

- за наявності відповідних документів, які підтверджують транзитну мету поїздки та дають підстави для в’їзду в країну слідування;

- транзитний проїзд до країн, зокрема Республіки Болгарія, з туристичною метою можливий за наявності документів, які підтверджують мету поїздки (туристичний ваучер, бронювання готелю тощо) та дають підстави для в’їзду в країну слідування.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд Румунії 16 липня на 30 днів продовжив дію режиму надзвичайної ситуації через збільшення випадків захворювання на коронавірус COVID-19 у країні.