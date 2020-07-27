У Баварії через спалах COVID-19 підняли штрафи до €25 тисяч

Після спалаху коронавірусу в Баварії на фермі, де працюють заробітчани, в тому числі українські, керівництво землі прийняло рішення посилити контроль за дотриманням гігієнічних норм, зокрема, на підприємствах, а порушників штрафувати на суму до 25 тисяч євро.

Нові заходи оголосив у понеділок, 27 липня, на брифінгу прем’єр-міністр Баварії Маркус Зедер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З огляду на дану ситуацію, ми вирішили посилити заходи щодо всіх, хто зайнятий у зборі врожаю: всі підприємства будуть перевірені з точки зору дотримання концепції гігієни; …всі сезонні робітники в Баварії будуть протестовані в обов’язковому порядку; всі, хто не буде дотримуватися правил, порушувати концепцію гігієни, мають знати, що рамки штрафів будуть підвищені – з 5 тисяч до 25 тисяч євро», - попередив Зедер.

Він зазначив, що наразі карантин поширюється лише на ферму, де було виявлено 174 випадки інфікування серед сезонних працівників, але зона обмеження може бути збільшена, якщо будуть виявлені випадки серед жителів округу, яких всіх також протестують. Адже переважна більшість робітників – українців, угорців, румун і болгар, які приїхали на збір огірків, - прибули в Баварію нещодавно і вони вільно переміщалися, ходили в магазин.

Загалом Зедер попередив про небезпеку нехтування правилами гігієни у зв'язку з коронавірусною інфекцією і зауважив, що «ефект відпустки вже відчувається»: все більше відпочивальників повертаються з-за кордону інфікованими.

З метою своєчасного виявлення таких випадків у аеропортах Баварії вводиться безкоштовне тестування, яке, як сподівається прем’єр, якнайскоріше стане обов’язковим (для цього має бути прийняте рішення на федеральному рівні). Політик пропонує уважніше поставитися до визначення регіонів підвищеного ризику в Європі.

Баварський прем’єр нагадав, що подолати коронавірус наразі неможливо, завданням є вчасно виявляти нові ланцюги інфікування та мінімізувати шляхи поширення, а також «тестувати, тестувати і ще раз тестувати».

За даними інституту Роберта Коха (RKI), станом на 27 липня в Німеччині підтверджено 205 609 випадків інфікування, з них 340 за останню добу.

Станом на ранок 27 липня у світі в цілому підтверджено 16 421 952 випадків заражень COVID-19, із яких 652 308 – летальні. 10 052 482 людини вже встигли вилікуватися.