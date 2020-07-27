Нідерланди встановили карантин для приїжджих з низки країн, у тому числі України

Влада Нідерландів закликає до двотижневої самоізоляції громадян, які повертаються з країн, де зафіксована велика кількість випадків інфікування COVID-19, до їх числа входить і Україна.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“У зв'язку з високим ризиком поширення коронавірусу, уряд закликає до 14-денного карантину після прибуття в Нідерланди з країни, яка має помаранчевий або червоний код”, - зазначили в МЗС Нідерландів.

Відповідні рекомендації міністерство підготувало щодо кожної країни.

Україна входить до переліку держав, після повернення з яких двотижневий карантин є обов‘язковим, зазначається на сайті.

МЗС Нідерландів наголошує, що карантин обовязковий у тому числі для тих, у кого немає жодних симптомів COVID-19.