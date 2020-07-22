У Нідерландах за тиждень подвоїлася кількість нових випадків COVID-19

У Нідерландах фіксують збільшення кількості хворих на коронавірус. За тиждень кількість нових випадків майже подвоїлася: зі 534 до 987.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на видання NOS.

Видання додає, що відсоток позитивних тестів зріс на дві третини. Коефіцієнт зараження виріс до 1,29. Це означає, що 100 пацієнтів з коронавірусом заражають 129 інших людей. Зазначається, що поширення вірусу сповільнюється лише за умови, що цей показник нижче 1.

Видання додає, що нині для країни існує ризик втратити контроль за поширенням вірусу. За даними епідрозслідувань, більшість нових інфікованих заразилися на вечірках, в кафе і на роботі. Переважно це пацієнти від 20 до 40 років.

Як повідомлялося, станом на ранок 22 липня у світі зареєстровано 15 096 315 випадків коронавірусу, з них 11 352 діагностували за минулу добу.