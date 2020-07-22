Українцям, які мають коханих у Нідерландах, дозволять в’їзд - ЗМІ

Нідерланди вже з наступного тижня можуть дозволити в'їзд громадянам України, які мають партнерів у Нідерландах.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на місцеві ЗМІ.

“Людям, які мешкають не в країнах Шенгену, буде дозволено в’їзд в Нідерланди з 27 липня, якщо вони мають стосунки з нідерландцями”, - пише NOS.

Зазначається, що уряд Нідерландів хоче послабити заборону на в'їзд для людей з третіх країн, які мають близькі стосунки із громадянами Нідерландів.

Через коронавірус такі поїздки можуть бути лише на короткий час.

Також пара повинна надати докази, що вони дійсно мають стосунки не менше трьох місяців. Крім того, зазначені особи повинні підписати заяву, у якій вони підтверджують, що дійсно мають стосунки, а у разі надання неправдивої інформації усвідомлюють, що понесуть за це відповідальність.

У заяві повинні бути вказані особисті дані, адреса проживання та контактні дані в Нідерландах. Також усі контактні дані іноземного партнера. Ще одна обов’язкова умова – зворотній квиток. А ще треба мати підтвердження про достатні фінансові ресурси для поїздки та проживання, гарантії своєчасного повернення.

Відповідно до чинного законодавства, перебування в Нідерландах не може перевищувати максимальну тривалість 90 днів.