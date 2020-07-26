Біженець з Руанди зізнався у підпалі собору у французькому Нанті

Доброволець з Руанди, який працював у соборі у французькому місті Нант, зізнався, що підпалив собор.

Про це повідомляє BBC з посиланням на місцеві ЗМІ.

"Прокурор, якого цитує видання Le Monde, заявив, що підозрюваний - біженець з Руанди, який працював волонтером у соборі - зізнався у вчиненні підпалу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, працівник-волонтер був затриманий повторно у зв'язку з пожежею, яка сталася минулого тижня у соборі у французькому місті Нант.

Чоловік "гірко шкодує" про свій вчинок, заявив адвокат.

Читайте також: Поліція відпустила затриманого за підозрою в підпалі Нантського собору

Як повідомлялося, у суботу 18 липня почалося розслідування причин пожежі в соборі в західному французькому місті Нант, її розглядали як підпал.

Пожежа знищила орган собору 17 століття, а також його історичні вітражі. Керівник пожежної охорони Лоран Ферлі заявив, що пожежа не така велика, як та, що сталася у соборі Нотр-Дам у квітні 2019 року, й збитки, відповідно, не такі значні.

39-річного біженця, спочатку затримали для допиту, але потім звільнили без висунення звинувачення.

Фото: The Daily Wire / @realDailyWire / Twitter