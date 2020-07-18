Пожежа в Нантському соборі: слідчі розглядають версію підпалу

Пожежа в Нантському соборі: слідчі розглядають версію підпалу

Укрінформ
У французькому Нанті розслідують причини пожежі в соборі святих Петра і Павла, слідчі розглядають версію з підпалом.

Про це заявила мер міста Джоанна Роллан, повідомляє CNN.

«У суботу почалося розслідування причин пожежі, яка спалахнула в соборі в західному французькому місті Нант, вона розглядається як підпал», - йдеться в повідомленні.

Начальник пожежної охорони Лоран Ферлі заявив, що пожежа не така велика, як та, що сталася в соборі Нотр-Дам у квітні 2019 року, і збитки, відповідно, не такі серйозні.

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На місці події перебувають 104 пожежники.

Фото: theguardian.com

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