Пожежа в Нантському соборі: слідчі розглядають версію підпалу

У французькому Нанті розслідують причини пожежі в соборі святих Петра і Павла, слідчі розглядають версію з підпалом.

Про це заявила мер міста Джоанна Роллан, повідомляє CNN.

«У суботу почалося розслідування причин пожежі, яка спалахнула в соборі в західному французькому місті Нант, вона розглядається як підпал», - йдеться в повідомленні.

#Nantes | Les sapeurs-#pompiers du @SDIS44 toujours à pied d œuvre pour sauver & protéger la cathédrale de #Nantes . Plus de 60 sapeurs-#pompiers avec des moyens spécialisés, renforcés par les de services @loireatlantique, de @Prefet44, & force de l'ordre sont pleinement engagés. pic.twitter.com/Ewp7BCI9s7 — Pompiers de France (@PompiersFR) July 18, 2020

Начальник пожежної охорони Лоран Ферлі заявив, що пожежа не така велика, як та, що сталася в соборі Нотр-Дам у квітні 2019 року, і збитки, відповідно, не такі серйозні.

На місці події перебувають 104 пожежники.

Фото: theguardian.com