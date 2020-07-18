У Франції - масштабна пожежа в готичному соборі XV століття
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Укрінформ
У соборі Святих Петра і Павла у французькому Нанті сталася пожежа.
Про це повідомляє ВВС.
«У соборі у французькому місті Нант спалахнула пожежа», - йдеться в повідомленні.
Для гасіння пожежі в готичному соборі XV століття прибули понад 60 пожежних. Причина пожежі поки що невідома.
#Nantes | Courage aux sapeurs-#pompiers du @SDIS44 engagés sur l’#incendie à la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de #Nantes.— Pompiers de France (@PompiersFR) July 18, 2020
Protéger, secourir et sauver. pic.twitter.com/z8ZaigcI3s
Як повідомляв Укрінформ, у результаті пожежі, що сталася 15 квітня 2019 року, значно постраждав собор Паризької Богоматері. Вогнем знищено головний шпиль і дві третини дерев'яного даху собору. Вціліли дві вежі і фасад. Також вдалося евакуювати і зберегти основні духовні реліквії та скарби собору Паризької Богоматері.