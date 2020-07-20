Поліція відпустила затриманого за підозрою в підпалі Нантського собору
Про це повідомляє телеканал BFMTV.
«На наступний день після пожежі в Нантському соборі волонтер, узятий під варту, був звільнений», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чоловік відповів на запитання про свій розпорядок дня, і слідчі не вважають за потрібне тримати його під вартою. За даними телеканалу, слідство не буде порушувати проти нього кримінальну справу.
«Будь-яка версія про причетність цього чоловіка до того, що сталося, є передчасною», - заявив у зв'язку з цим прокурор.
Як повідомлялося, 19 липня французькі правоохоронці затримали 39-річного чоловіка за підозрою в підпалі кафедрального собору Святих Петра і Павла в Нанті.
Виходець із Руанди, який приїхав шукати притулку у Франції кілька років тому, працював у місцевій єпархії.
У суботу вранці в соборі XV століття сталася масштабна пожежа, для ліквідації якого залучили понад 100 вогнеборців.
Фото: theguardian.com