Поліція відпустила затриманого за підозрою в підпалі Нантського собору

Французькі правоохоронці відпустили чоловіка, раніше затриманого за підозрою у причетності до підпалу готичного собору в місті Нант.

Про це повідомляє телеканал BFMTV.

«На наступний день після пожежі в Нантському соборі волонтер, узятий під варту, був звільнений», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік відповів на запитання про свій розпорядок дня, і слідчі не вважають за потрібне тримати його під вартою. За даними телеканалу, слідство не буде порушувати проти нього кримінальну справу.

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«Будь-яка версія про причетність цього чоловіка до того, що сталося, є передчасною», - заявив у зв'язку з цим прокурор.

Як повідомлялося, 19 липня французькі правоохоронці затримали 39-річного чоловіка за підозрою в підпалі кафедрального собору Святих Петра і Павла в Нанті.

Виходець із Руанди, який приїхав шукати притулку у Франції кілька років тому, працював у місцевій єпархії.

У суботу вранці в соборі XV століття сталася масштабна пожежа, для ліквідації якого залучили понад 100 вогнеборців.

Фото: theguardian.com