У французькому Нанті затримали підозрюваного у підпалі собору

Французькі правоохоронці затримали 39-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі кафедрального собору Святих Петра і Павла у Нанті.

Про це інформує агенція DPA з посиланням на місцеві ЗМІ.

"Поліція Франції затримала чоловіка для допиту стосовно масштабної пожежі у готичному соборі 15 століття у місті Нант на заході країни", - йдеться у повідомленні.

Затриманий чоловік працював у місцевій єпархії, як повідомляється, він був відповідальним за закриття собору святих Петра і Павла у п'ятницю ввечері.

У суботу вранці у соборі сталася масштабна пожежа, для гасіння якої залучили понад 100 пожежників.

Наразі прокуратура розслідує, чи став підпал причиною пожежі, яка, як кажуть, спалахнула одразу у трьох місцях, на думку слідчих, це не сталося випадково. Жодних ознак втручання ззовні не було виявлено.

39-річний затриманий - виходець із Руанди, який приїхав шукати притулку до Франції декілька років тому.

Як повідомлялося, у суботу почалося розслідування причин пожежі, що спалахнула у соборі в західному французькому місті Нант, її розглядають як підпал.

Керівник пожежної охорони Лоран Ферлі заявив, що пожежа не така велика, як та, що сталася у соборі Нотр-Дам у квітні 2019 року, і збитки, відповідно, не такі серйозні.

Фото: The Daily Wire / @realDailyWire / Twitter