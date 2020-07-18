Пожежу в Нантському соборі загасили, влада обіцяє допомогу в реконструкції

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс пообіцяв, що держава візьме участь у реконструкції готичного собору в Нанті, де сталася масштабна пожежа.

Про це повідомляє BFMTV.

«Прем'єр-міністр Жан Кастекс прибув у Нант через кілька годин після пожежі в соборі. У супроводі міністра культури Розлін Башло і міністра внутрішніх справ Джеральда Дарманена він високо оцінив роботу аварійних служб», - ідеться в повідомленні.

Кастекс відзначив самовідданість і дуже високий професіоналізм пожежників, «які були мобілізовані від самого початку катастрофи та впоралися з нею з чудовою ефективністю».

Як повідомлялося, в соборі Святих Петра і Павла у французькому Нанті сталася пожежа. Правоохоронці від самого початку не виключали версію підпалу.

Фото: theguardian.com