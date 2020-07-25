МЗС Туреччини: Франція має змінити політику щодо східного Середземномор’я

МЗС Туреччини закликає Францію проводити раціональну політику щодо східного Середземномор’я через заклик ввести санкції.

Про це йдеться у заяві МЗС Туреччини, передає власкор Укрінформу.

«Франція повинна відмовитися від манії величі і натомість повинна проводити раціональну політику, засновану на здоровому глузді. Вона повинна припинити підтримувати путчистів у Лівії, терористів у Сирії та тих, хто слідує за принципом «єдиних власників» у східному Середземномор'ї, як вона повинна вже була зрозуміти, що така політика ні до чого не привела, і не приведе», - йдеться в заяві, яку зробив речник МЗС Туреччини Хамі Аксой у відповідь на вимагу запровадження санкцій ЄС проти порушників, що діють у водах Греції та Кіпру.

В Анкарі переконані, що з кожним подібним висловлюванням, Франція продовжує втрачати неупередженість та свій шанс сприяти стабільності в регіоні.

Аксой наголосив, що кожен крок, який Туреччина робить у Східному Середземномор'ї, спрямована на захист законних прав та інтересів Туреччини та турків-кіпріотів на основі міжнародного права.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ЄС повинен реагувати на провокації у Східному Середземномор'ї та запровадити санкції проти тих, хто порушує територіальні води Греції та Кіпру. Він переконаний, що Туреччина та РФ отримують вигоду внаслідок недостатньої активності ЄС у регіоні, де важливими є питання енергетики та безпеки.

фото: АА