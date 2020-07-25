Австралія відкидає претензії Китаю на “історичні права” у Південному морі

Австралія відхилила територіальні і морські претензії Пекіна у Південно-Китайському морі.

Про це йдеться в офіційній заяві країни до Організації Об'єднаних Націй, повідомляє AFP.

"Австралія відкидає претензії Китаю на" історичні права" або "морські права та інтереси" у Південно-Китайському морі", - йдеться у декларації.

Заяву було зроблено після того, як держсекретар США Майк Помпео оголосив незаконними претензії Пекіна на території та ресурси у Південно-Китайському морі, явно підтримавши територіальні претензії країн Південно-Східної Азії.

Як відомо, Пекін претендує майже на все Південно-Китайське море, ґрунтуючись на так званій лінії з дев'яти штрихів, що є невизначеним обрисом карт, які датуються 1940-ми роками.