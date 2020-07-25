В офісі прем’єра Болгарії виявили коронавірус, він пішов на карантин

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов пішов на карантин після того, як у глави його офісу Деніци Желевої виявили COVID-19.

Про це повідомляє портал Novinite.

«Деніца Желева, голова офісу прем’єр-міністра Бойко Борисова - отримала позитивний тест на COVID-19. У прем’єра негативний тест, але він на карантині», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це сталося після повернення болгарської делегації з Брюсселя.

Невдовзі з'явилася інформація, що повторний тест не виявив у Борисова коронавірусу.

Тим часом аналогічний аналіз зробили всім членам делегації, які були у Брюсселі на надзвичайному саміті Європейської ради на рівні глав держав.

20 липня пресслужба уряду Болгарії повідомила про два випадки COVID-19 у працівників адміністрації Ради міністрів.