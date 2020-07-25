Єврокомісія посилює боротьбу з транскордонною злочинністю

Єврокомісія ухвалила три нові ініціативи стосовно транскордонної злочинності, покликані посилити боротьбу із порушенням прав дітей, наркоманією та контрабандою зброї.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Єврокомісії.

«Ті, хто отримують прибуток від поширення нещастя та шкоди від незаконного продажу наркотиків або зброї, ті, хто поширюють матеріали сексуального характеру із зображеннями дітей мають бути зупинені та притягнуті до відповідальності. Внутрішня безпека є основою всієї Стратегії ЄС у сфері безпеки, яка захищає європейців та наш спосіб життя, тож ці три ініціативи будуть негайно втілені у конкретні дії», - зазначив віцепрезидент Єврокомісії Маргаритіс Шинас.

На його переконання, ці проблеми потребують рішучих дій на рівні усього Євросоюзу, адже вони мають транскордонний характер та часто поширюються з використанням онлайн-ресурсів. Причому деякі різновиди злочинів, зокрема, пов’язані із дитячою порнографією, лише загострилися в умовах обмежувальних заходів проти пандемії коронавірусу.

За даними Єврокомісії, в Європі принаймні одна дитина з п’яти стикалася з тими чи іншими формами сексуального насильства. Запропоновані заходи передбачають підвищення рівня координації у боротьбі з цим явищем, зокрема, можливість створення загальноєвропейського центру протидії сексуальному насильству проти дітей. Пріоритет надаватиметься профілактичним заходам та запобіганню таким злочинам, вдосконаленню системи допомоги потерпілим, уточненню правової бази для притягнення їх до відповідальності, посиленню роз’яснювальної роботи тощо.

Серйозною проблемою для Європи залишається розповсюдження наркотиків, нелегальний ринок яких на континенті оцінюється у 30 мільярдів євро. Це призводить до важких соціальних наслідків та до загибелі людей. Єврокомісія запропонувала план дій ЄС у боротьбі з наркотиками на 2021-2025 роки, який визначає політичні пріоритети та шляхи підвищення координації правоохоронних органів на національному та міжнародному рівнях.

У боротьбі з контрабандою вогнепальної зброї зусилля ЄС будуть зосереджені на чотирьох головних напрямках: посилення контролю за легальною системою торгівлі вогнепальною зброєю; запобігання її потраплянню на «чорний ринок»; посилення підрозділів поліції, що протидіють угрупованням, які займаються незаконною торгівлею зброєю; розвиток міжнародної співпраці у цьому контексті.