Розвідка США заявляє про загрозу виборчій інфраструктурі з боку РФ, Китаю та Ірану

Сполучені Штати офіційно звинуватили Росію, Китай, а також Іран у зусиллях, спрямованих на дискредитацію політичних сил у США, підрив виборів 2020 року, а також зменшення довіри до демократії в американському суспільстві.

З такою заявою виступив директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Еваніна, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми бачимо, як наші супротивники прагнуть скомпрометувати політичні кампанії у США, кандидатів, а також мають інші політичні цілі", - зазначив Еваніна, уточнивши, що йдеться про загрозу виборчій інфраструктурі держави.

Керівник американської контррозвідки наголосив: "Ми продовжуємо відстежувати зловмисних кіберсуб'єктів, які прагнуть отримати доступ до мереж в окремих штатах та у федеральному масштабі, в тому числі тих, що відповідають за керування виборчим процесом".

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Еваніна уточнив, що має на увазі передусім Росію, Китай та Іран, хоча загроза виборам у США не виключається і з боку інших держав та недержавних суб'єктів.

За його словами, "мета Росії – ослабити Сполучені Штати та зменшити нашу глобальну роль", а також підірвати довіру до демократичного процесу в США шляхом дезінформації, роботи інтернет-тролів тощо.

Що ж до Китаю, то ця країна, за словами керівника контррозвідувальної структури США, активізує вплив на американське політичне середовище та політичних діячів, які виступають проти інтересів КНР.

А Іран, на переконання Еваніни, зосереджує зусилля на операціях впливу в інтернеті. Це включає, в тому числі, поширення дезінформації в соціальних медіа з метою "підірвати демократичні інститути в США та розділити країну напередодні виборів".

Нагадаємо, на початку листопада цього року в США відбудуться вибори президента, а також частини Конгресу.