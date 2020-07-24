У Мельбурні ввели масковий режим у громадських місцях

В австралійському місті Мельбурн, штат Вікторія, почав діяти масковий режим у громадських місцях на тлі боротьби з поширенням коронавірусу. В разі його недотримання загрожує штраф у 200 австралійських доларів.

Про це повідомляє 9News.

"Поліція у Вікторії виписує штрафи у 200 доларів в разі порушення маскового режиму у містах Мельбурна й Мітчел Шера після того, як нові правила набрали чинності опівночі", - йдеться у повідомленні.

Виняток зроблено лише для дітей молодших 12-ти років та людей, у яких є медичні або професійні на те причини. Влада також закликала носити маски у місцях, де не можна зберігати соціальну дистанцію у 1,5 метра.

Зазначається, що в австралійському штаті за минулу добу виявили 484 нових випадків захворювання на COVID-19, що є рекордом для штату з початку пандемії.

Як повідомлялося, два тижні тому австралійська влада у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації по коронавірусу повністю ізолювала 6,6 мільйона мешканців штату Вікторія, закривши його кордон.

Станом на ранок 24 липня у світі підтверджено 15 641 091 COVID-19, із яких 635 633 – летальні. 9 530 008 осіб вилікувалися.