В Іспанії – найбільша кількість випадків COVID-19 з початку травня

Міністерство охорони здоров'я Іспанії зареєструвало 730 нових випадків хвороби COVID-19 у середу, це найвищий щоденний приріст захворюваності в країні з 8 травня.

Про це повідомляє The Local.

"Зростання на 730 випадків - це найвищий щоденний приріст в Іспанії з 8 травня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що днем раніше за добу було підтверджено 529 нових випадків. Найбільш відчутне зростання захворюваності спостерігається у регіонах Арагон та Наварра, де зафіксовано 309 та 132 нових заражень відповідно.

На відміну від загальної тенденції, щодобовий показник захворюваності у Каталонії знизився до 58 випадків.

У четвер регіональний уряд Наварри відновив карантинні обмеження, передбачені "фазою 2" в районі столиці Памплони, де спалах хвороби призвів до 122 нових випадків.

За словами міністра охорони здоров'я Іспанії Сальвадора Ілли, число активних спалахів захворювання по всій Іспанії наразі складає 224, у порівнянні з 201 у понеділок.

У понеділок офіційні представники міністерства охорони здоров'я Іспанії повідомляли, що показник рівеня захворюваності на COVID-19 в країні зріс втричі протягом всього лише двох тижнів: з 8,76 на 100 000 населення станом на 3 липня до 27,39 на 100 000 в останні дні.

Станом на вечір 23 липня у світі підтверджено 15 501 964 івипадки COVID-19, із яких 632 638 – летальні. А 9 428 110 людей уже встигли вилікуватися від COVID-19.