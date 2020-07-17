В Іспанії знищать понад 92 тисячі норок, заражених коронавірусом
Про це пише El Pais.
"Влада Арагону оголосила цього четверга, що знищить 92 700 норок з ферми у Ла Пуебла де Вальверде, у Теруелі", - йдеться у повідомленні.
Рішення прийняли у зв'язку зі спалахом коронавірусної хвороби серед норок. З 90 тестів на коронавірус, взятих у тварин, 78 виявилися позитивними.
Раніше у травні цю ферму тимчасово закривали на карантин після того, як у сімох її працівників виявили коронавірус. Відтоді норок періодично тестували на COVID-19.
Перші проби зроблені 28 травня та 8 червня виявилися негативними. Згодом, 22 червня, тести виявилися позитивними вже у 16% протестованих тварин.
Як повідомлялося, згідно з даними Worldometer, у світі підтверджено 13 949 386 випадки зараження коронавірусом, включаючи 592 690 летальних, одужали 8 278 974 осіб.