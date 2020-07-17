В Іспанії знищать понад 92 тисячі норок, заражених коронавірусом

В іспанському регіоні Арагона знищать понад 92 тисячі норок через спалах коронавірусу на місцевій хутровій фермі неподалік міста Теруель.

Про це пише El Pais.

"Влада Арагону оголосила цього четверга, що знищить 92 700 норок з ферми у Ла Пуебла де Вальверде, у Теруелі", - йдеться у повідомленні.

Рішення прийняли у зв'язку зі спалахом коронавірусної хвороби серед норок. З 90 тестів на коронавірус, взятих у тварин, 78 виявилися позитивними.

Раніше у травні цю ферму тимчасово закривали на карантин після того, як у сімох її працівників виявили коронавірус. Відтоді норок періодично тестували на COVID-19.

Перші проби зроблені 28 травня та 8 червня виявилися негативними. Згодом, 22 червня, тести виявилися позитивними вже у 16% протестованих тварин.

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Як повідомлялося, згідно з даними Worldometer, у світі підтверджено 13 949 386 випадки зараження коронавірусом, включаючи 592 690 летальних, одужали 8 278 974 осіб.