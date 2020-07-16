В Італії за час пандемії померли понад 35 тисяч пацієнтів з COVID-19
Укрінформ
В Італії з початку пандемії коронавірусної хвороби кількість спричинених нею летальних випадків перевищила 35 тисяч.
Про це повідомляє агенція ANSA.
"Загальна кількість випадків захворювання зросла до 243 736, число летальних випадків перевищило поріг у 35 000 (точна кількість - 35,017)", - йдеться у повідомленні.
Протягом останніх 24 годин в Італії було зафіксовано 230 нових випадків хвороби COVID-19, що є збільшенням порівняно з 162 у середу. Кількість летальних випадків протягом доби становить 20, також збільшення порівняно з 13 у середу.
Загальна кількість пацієнтів, які одужали, в Італії становить 196 246.
Згідно з даними Worldometer, у світі підтверджено 13 706 323 випадки зараження коронавірусом, включаючи 587 144 летальних, одужали 8 166 478 осіб.
Фото: ANSA