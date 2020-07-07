Науковці з Сінгапуру прогнозують поширення нового коронавірусу

Група вчених із Сінгапуру висловила впевненість у появі протягом найближчого десятиліття нового коронавірусу, що передаватиметься від тварини до людини.

Про це повідомляє The Straits Times із посиланням на керівника програми нових інфекційних захворювань при Національному університеті Сінгапуру професора Ван Ліньфа.

«Абсолютно точно варто очікувати поширення нового коронавірусу», — вказав експерт, визнавши, що «існує невизначеність, коли точно це станеться і наскільки серйозним буде спалах».

Професор також зазначив, що вчені «серйозно стурбовані», що SARS-CoV-2 може передаватися від людини до тварин, а потім через деякий час - у зворотньому напрямі.

Вчений, який в 2013 році після виявлення MERS (близькосхідного респіраторного синдрому) вже передбачав появу в найближчі роки нового типу вірусу, визнав небезпеку ситуації в Південній Америці, де тільки в Бразилії кількість інфікованих перевищує 1,6 млн осіб. За його словами, «найбільш песимістичною виглядає можливість зворотного зараження кажанів, які мешкають в багатьох місцях».

Одночасно заступник керівника Школи громадського здоров’я імені Со Сві Хока при Національному університеті Сінгапуру Алекс Кук зазначив, що в даний час реальна кількість інфікованих коронавірусом може бути в 10 разів вище офіційних показників. «Вчені не можуть назвати точні цифри, оскільки у багатьох захворювання протікає без будь-яких симптомів», — сказав експерт.

Єдиним способом, за його словами, є проведення аналізів на антитіла.

Як повідомлялося, станом на 7 липня число випадків COVID-19 на планеті перевищує 11,7 мільйона.