Австралія ізолює 6,6 мільйона осіб у штаті Вікторія через спалах коронавірусу

Австралійська влада у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації по коронавірусу збирається із вівторка повністю ізолювати 6,6 мільйона мешканців штату Вікторія.

Про це повідомляє CNN.

«Австралія ізолює 6,6 мільйона людей у штаті Вікторія від решти країни з 23:00 вівторка за місцевим часом. Це пов’язано з намаганням влади взяти під контроль спалах коронавірусу в місті Мельбурн», - йдеться в повідомленні.

Зазначається зокрема, що кордон між Вікторією та Новим Південним Уельсом – двома найбільш густонаселеними австралійськими штатами – буде повністю закрито вперше з початку пандемії COVID-19. На лінії адміністративного розмежування буде розгорнуто військових та поліцію, а перетин межі цих штатів буде дозволених лише дуже обмеженим категоріям громадян.

Слід зауважити, що штат Вікторія намагався усіляко стримати другу хвилю коронавірусу, яка спричинила страх перед швидким поширення хвороби рештою теренів Австралії. Додаткової тривоги додала минулого тижня інформація про те, що деякі наймані працівники в Мельбурні не дотримувалися санітарних норм у готелі, призначеному для розміщення в карантині людей, що прибувають у штат із-за кордону.

Різкий стрибок захворюваності у Вікторії уже змусив місцеву владу повернути жорсткі вимоги до громадян щодо самоізоляції.

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Для прикладу, за суботу в цьому австралійському штаті було зафіксовано рекордні 127 нових випадків COVID-19.

Загалом в Австралії з початку пандемії було виявлено 8,5 тисяч випадків коронавірусу, зокрема 106 летальних.

Як повідомлялося, станом на ранок 7 липня у світі в цілому підтверджено 11 746 826 випадків COVID-19, із яких 540 810 – летальні. 6 741 583 людини вже вилікувалися.