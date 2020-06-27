В Австралії обмежили продаж туалетного паперу в одні руки

Австралійські супермаркети запровадили ліміт на кількість упаковок туалетного паперу, яку можна продавати в одні руки. Тепер дозволяється придбати не більше двох упаковок на одного покупця.

Про це повідомляє IBT.

"Супермаркети запровадили обмеження на купівлю туалетного паперу по всій Австралії у п'ятницю після панічних закупівель людьми на тлі сплеску нових випадків коронавірусу у другому за величиною місті країни", - йдеться у повідомленні.

Австралійські чиновники повідомили про 30 нових випадків коронавірусу у Мельбурні протягом останньої доби, це 10-й день поспіль, коли зафіксоване двозначне зростання нових випадків захворювання у місті та штаті Вікторія загалом, в той час як більшість інших австралійських регіонів уже протягом кількох тижнів мають низькі показники захворювання, або взагалі не фіксують нових випадків хвороби.

"Припиніть, це смішно", - сказав голова уряду Австралії Скотт Моррісон своїм співвітчизникам, стверджуючи, що спалах COVID-19 у Мельбурні не загрожує наразі успішному стримуванню епідемії в країні.

Супермаркети Coles та Woolworths - дві найбільші мережі австралійських супермаркетів, заявили, що вони відновлюють квоти на закупівлю туалетного паперу та паперових рушників, щоб протистояти сплеску паніки, якого не спостерігалося з перших днів пандемії в березні.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 9 919 559 випадків зараження коронавірусом, включаючи 497 255 летальних, одужало 5 372 998 людей.