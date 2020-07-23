Фінляндія повернула обмеження для мандрівників із трьох країн Шенгенської зони

Фінляндія повернула обмеження для мандрівників із трьох країн Шенгенської зони

Укрінформ
Уряд Фінляндії відновив вимогу прикордонного контролю та рекомендацію про самоізоляцію для мандрівників, які прибувають з Австрії, Швейцарії та Словенії.

Про це повідомляє Yle.

"Уряд вирішив відновити прикордонний контроль для людей, які прибувають з Австрії, Словенії та Швейцарії. Це означає, що починаючи з наступного тижня цих мандрівників будуть спонукати добровільно самоізолюватись упродовж двох тижнів після прибуття до Фінляндії", - йдеться у повідомленні.

Нові обмеження набувають чинності у понеділок, 27 липня. Як зазначається, рішення прийняли у зв'язку з тим, що у цих країнах останнім часом погіршилася ситуація з епідемією коронавірусу.

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Окрім зазначених країн, прикордонний контроль у Фінляндії зберігається для мандрівників зі Швеції, Польщі, Чехії, Франції, Люксембургу, Великої Британії, Іспанії та Португалії.

Критерієм зняття обмежень для уряду Фінляндії є показник нових заражень коронавірусною хворобою на 100 тисяч населення протягом останніх 14 днів.

Станом на вечір 23 липня у світі підтверджено 15 501 964 випадки COVID-19, з яких 632 638 – летальні. 9 428 110 людей вже встигли вилікуватися від COVID-19.

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