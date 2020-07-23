Фінляндія повернула обмеження для мандрівників із трьох країн Шенгенської зони

Уряд Фінляндії відновив вимогу прикордонного контролю та рекомендацію про самоізоляцію для мандрівників, які прибувають з Австрії, Швейцарії та Словенії.

Про це повідомляє Yle.

"Уряд вирішив відновити прикордонний контроль для людей, які прибувають з Австрії, Словенії та Швейцарії. Це означає, що починаючи з наступного тижня цих мандрівників будуть спонукати добровільно самоізолюватись упродовж двох тижнів після прибуття до Фінляндії", - йдеться у повідомленні.

Нові обмеження набувають чинності у понеділок, 27 липня. Як зазначається, рішення прийняли у зв'язку з тим, що у цих країнах останнім часом погіршилася ситуація з епідемією коронавірусу.

Окрім зазначених країн, прикордонний контроль у Фінляндії зберігається для мандрівників зі Швеції, Польщі, Чехії, Франції, Люксембургу, Великої Британії, Іспанії та Португалії.

Критерієм зняття обмежень для уряду Фінляндії є показник нових заражень коронавірусною хворобою на 100 тисяч населення протягом останніх 14 днів.

Станом на вечір 23 липня у світі підтверджено 15 501 964 випадки COVID-19, з яких 632 638 – летальні. 9 428 110 людей вже встигли вилікуватися від COVID-19.