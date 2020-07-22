Через пандемію COVID-19 уряд Ірландії закликав громадян відпочивати вдома

Уряд Ірландії закликав жителів країни максимально відмовитися від закордонних поїздок та надати перевагу відпочинку вдома.

Про це повідомляє BBC із посиланням на главу МЗС Ірландії Саймона Ковені.

"Загальне послання уряду полягає в тому, що найбезпечніше — це залишатися вдома", - заявив ірландський міністр.

Ковені додав, що хоча "зелений список" країн вже опублікований, безпечніше не ризикувати й відмовитися від закордонних вояжів.

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Глава МЗС сказав, що 50 000 осіб на тиждень залишають країну, тож він зобов'язаний дати вказівки щодо "ризику, пов'язаного з цими подорожами".

Раніше ірландський уряд опублікував список з 15 країн, куди можуть поїхати мандрівники без проходження самоізоляції після повернення.

До списку, який переглядається кожні два тижні, входять Мальта, Фінляндія, Норвегія, Італія, Угорщина, Естонія, Латвія, Литва, Кіпр, Словаччина, Греція, Гренландія, Гібралтар, Монако і Сан-Марино. Зараз в нього не входять Велика Британія і США.

Очільник ірландського МЗС зауважив, що країна виявляє обережність, аби розставити пріоритети в галузі охорони громадського здоров'я, але визнав, що з цього питання виникла "плутанина".

Також він сказав, що не було випадків поширення вірусу з будь-якої країни в "зеленому списку".

Ковені додав, що "червоний список" Ірландія не складатиме. Швидше може бути вимога пройти тестування, перш ніж людина приїде до Ірландії.

Як повідомлялося, станом на ранок 22 липня у світі зафіксували 9 112 368 випадків одужання після коронавірусної хвороби.