Замість послаблення карантину уряд Бельгії ввів масковий режим

На тлі помітного збільшення показників захворюваності на COVID-19 урядова Рада безпеки Бельгії прийняла рішення не запроваджувати 5 етап послаблення обмежень, а натомість посилити карантинні норми.

Про це, як повідомляє The Brussels Times, заявила у четвер прем’єр-міністр Бельгії Софі Вільмес (Sophie Wilmès) за підсумками засідання Ради безпеки.

"Середній рівень захворюваності суттєво збільшився порівняно з попереднім тижнем. Репродуктивне число (коефіцієнт, який фіксує кількість нових випадків інфекції, спричинених одним хворим) зріс більше одиниці. Це є індикатором того, що епідемія знову пішла у наступ. При цьому найчастіше жертвами інфекції стають молоді люди віком 20-30 років", - зазначила Вільмес.

Рішення, прийняті на засіданні Ради безпеки Бельгії, означають, що країна не приступить з 1 серпня до 5 етапу скасування обмежень. Максимальна кількість людей, яка може зустрічатися разом, залишиться незмінною, - 15 осіб. Зрозуміло, що шоу та фестивалі не будуть дозволені з 1 вересня, як це планувалося раніше.

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Більш того, з 25 липня буде обов’язковим носіння захисних масок у більшості публічних місць, включаючи торговельні вулиці, ринки та публічні будинки. Навіть для того, щоб відвідати туалет в ресторані, буде необхідно одягати маску. Відвідувачам, які самі або з компанією приходять у кафе, ресторани або бари, буде запропоновано залишити свої номери телефонів або електронні адреси для відстежування контактів. Якщо ви не постійний відвідувач такого закладу, ця інформація буде знищена після 14 днів. Для обробки таких уже найближчої суботи запроваджується стандартна форма.

Мери бельгійських міст та окремих муніципалітетів можуть вживати додаткові заходи безпеки, якщо стикатимуться із різким зростанням показників захворюваності.

Новації чекають і тих, хто планує подорож. Пасажири, що повертаються до Бельгії, мають заповнити спеціальну форму за 48 годин до часу прибуття. Людей, які повертаються з "помаранчевих зон" з підвищеним ризиком коронавірусу, попросять пройти тестування й карантин. Для тих, хто повертається з "червоних" зон, такі заходи будуть обов’язковими. Перелік таких "червоних", "помаранчевих" та "зелених" зон в режимі онлайн оновлюється на сайті МЗС Бельгії.

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"Це удар по нашому моральному стану, але ми щось робитимемо сьогодні, щоб не жалкувати завтра. Ми маємо діяти спільно. Участь кожного має значення для подолання цієї кризи", - наголосила прем’єр-міністр Бельгії.

За даними на четвер, середня кількість людей, які в країні отримують хворобу COVID-19 щодня, перевищила 200 осіб.

Станом на середину дня 23 липня у світі підтверджено 15 415 727 мільйонів інфікувань COVID-19, із яких 631 164 – летальні. А 9 391 750 людей уже встигли вилікуватися від COVID-19.