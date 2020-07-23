Лукашенко використовує антиукраїнські наративи пропаганди РФ – експерти

У Білорусі в президентській кампанії чинна влада використовує антиукраїнські наративи російської пропаганди.

На цьому наголосили учасники онлайн-круглого столу в Укрінформі на тему: «Російська пропаганда: битва за Білорусь».

«Основний наратив, який зараз втілюється в Білорусі – це «Хочете, як в Україні?». Кремль намагається перенести весь накопичений російською пропагандою досвід та ефект впливу з російської аудиторії на білоруську», - зазначив Юрій Кочевенко, директор «Міжнародного Центру протидії російській пропаганді».

На думку Андрія Поротнікова, політолога, керівника аналітичного проєкту Belarus Security Blog, насправді активним провідником цього наративу російської пропаганди є білоруська влада, яка активно використовує його у внутрішньополітичних цілях.

«Цей наратив активно використовується білоруською пропагандою для того, щоб відтінити на тлі українських проблем, пов’язаних з революцією 14-го року, ті проблеми, які є всередині Білорусі, насамперед демобілізувати суспільство на будь-яку політичну активність. Показати, що будь-які виступи проти влади загрожують розвалом держави», - зазначив експерт.

Водночас Олександр Шпаковський, експерт з Міжнародної безпеки ініціативи «Мінський діалог» вважає, що цей прийом справді використовується, але не має на увазі недоброзичливого ставлення до держави Україна та її народу. На його думку, український приклад сприймається швидше, як «негативний приклад розвитку тих чи інших історичних подій, до яких призвела дестабілізація внутрішньополітичного становища».

«Не зовсім правильно говорити про те, що в Білорусі активно використовується антиукраїнський наратив. Швидше українська ситуація розглядається як негативна з точки зору того, до чого може призвести дестабілізація становища й втручання третіх країн у внутрішньополітичний порядок денний», - зазначив експерт.

Основним наративом для кремлівської пропаганди став так званий «майданоекспорт» і що Україна нібито експортує своїх екстремістів для дестабілізації ситуації в сусідніх країнах, наголосив Дмитро Громаков, керівник дослідницьких проєктів Центру соціального інжинірингу «Розпізнавання та аналіз несистемних дій» (RAND), експерт «Міжнародного Центру протидії російській пропаганді».

«Поява такого гравця, як Україна для Олександра Лукашенка – це єдина можливість зберегти гарне обличчя при поганій грі за рахунок репутаційних втрат України. Лукашенко може зберегти не лише видимість взаємин з РФ, але й розігрувати карту загальних загроз та активної спільної участі Білорусі та Росії у боротьбі з екстремістськими організаціями в регіоні», - сказав експерт.

Вибори Президента Республіки Білорусь відбудуться 9 серпня 2020 року. В різних містах Білорусі з початку літа відбуваються протести проти чинного президента Лукашенка, які супроводжуються масовими арештами. Лукашенко переобирався президентом 5 разів, перебуває на посаді 26 років і балотується в президенти вшосте.