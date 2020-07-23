Кремль не бачить загрози екології від вирубки лісів на Байкалі
Про це повідомляє Інтерфакс.
На думку Пєскова, прийнятий закон "знайшов золоту середину" між цими поняттями. Прессекретар президента зазначив, що у Кремлі не бачать загрози екосистемі Байкалу і лісів навколо нього, а також не бачать протиріч між рішенням Держдуми і поправкою до Конституції Росії про пріоритет захисту екології.
15 Липня Держдума прийняла в трьох читаннях закон, який дозволяє суцільні вирубки лісу на Байкалі для реконструкції Байкало-Амурської і Транссибірської магістралей. Документ виводить будівництво на Байкалі, який є об'єктом природної спадщини ЮНЕСКО, з-під цілого ряду екологічних обмежень до 31 грудня 2024 року, а також скасовує екологічну експертизу при будівництві об'єктів інфраструктури.
Екологи вважають, що прийняття закону завдасть шкоди екосистемі Байкалу і знизить рівень впливу громадськості на її захист.