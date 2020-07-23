Кремль не бачить загрози екології від вирубки лісів на Байкалі

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував прийнятий Держдумою РФ закон, який дозволяє вирубку лісу на Байкалі. Він заявив, що "захист природоохоронних територій... не повинен заважати економічному розвитку країни".

Про це повідомляє Інтерфакс.

На думку Пєскова, прийнятий закон "знайшов золоту середину" між цими поняттями. Прессекретар президента зазначив, що у Кремлі не бачать загрози екосистемі Байкалу і лісів навколо нього, а також не бачать протиріч між рішенням Держдуми і поправкою до Конституції Росії про пріоритет захисту екології.

15 Липня Держдума прийняла в трьох читаннях закон, який дозволяє суцільні вирубки лісу на Байкалі для реконструкції Байкало-Амурської і Транссибірської магістралей. Документ виводить будівництво на Байкалі, який є об'єктом природної спадщини ЮНЕСКО, з-під цілого ряду екологічних обмежень до 31 грудня 2024 року, а також скасовує екологічну експертизу при будівництві об'єктів інфраструктури.

Екологи вважають, що прийняття закону завдасть шкоди екосистемі Байкалу і знизить рівень впливу громадськості на її захист.