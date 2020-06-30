Вирубування лісів лише частково впливає на паводки - експерт

Вирубування лісів лише частково пояснює паводки в Карпатах, свою роль також відіграли зміни клімату і катастрофічна кількість опадів, які випали.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив директор Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП) Петро Лакида.

"Звичайно, ліс є серйозним регулятором водневого стоку, але до певної межі... Ліс має певну ємність, яку може накопичити, але коли випадає 70% місячної норми (опадів - ред.) на Франківщині, Буковині, то, звичайно, ліс тоді не може стримати, чим більш лісиста територія, вона краще утримує воду. Але казати, що лише вирубка призвела до цього (затоплень - ред.) - я це не поділяю", - зазначив академік Лакида.

На його думку, держава повинна передбачати такі ситуації, щоб вкласти екологічні втрати наперед (наприклад, у дамби), їхнє утримання, стежити, щоб не було забудов тих заплав, щоб стік вод був регульованим, щоб він не був раптовим.

Академік зазначив: "Ліс дуже впливає на довкілля, але у зв’язку з цими змінами клімату з такою катастрофічною кількістю опадів він не зможе впоратися. Гірські стоки потребують дослідження та певного впорядкування, залежно від лісистості, залежно, який покрив - чи трав'яний, чи деревний. Завжди є границя кількості вологи, яка може на певну територію випасти і яку ліс може утримати, але якщо ділянка вирубана, то змив буде швидше йти, тому треба шукати методи не суцільних, а вибіркових рубок тощо".

Лакида також зазначив, що необхідні запобіжні заходи і щодо лісових пожеж, зокрема йдеться про створення системи спостереження.

Як повідомлялося, західні області України внаслідок сильних злив потерпають від масштабних паводків. На Прикарпатті загинули три людини внаслідок стихії, ще одна зникла безвісти.

У четвер, 25 червня, Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Івано-Франківської області, де оглянув наслідки паводків та ознайомився з перебігом ліквідації надзвичайної ситуації.

Уряд виділив майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків паводків на заході України.