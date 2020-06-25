Президент обіцяє, що будуть відновлені всі будинки, пошкоджені внаслідок повені

Президент України Володимир Зеленській пообіцяв, що всі будинки пошкоджені внаслідок негоди в західних областях України будуть відновлені, якщо ж будинок відновити не можливо, громадянам нададуть нові оселі.

Про це Президент сказав під час включення з Івано-Франківщини в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Всі гроші передані в область, з області будуть передані вам (місцевим жителям - ред.) ми відновимо всі будівлі", - зазначив Зеленський під час спілкування з жителями.

За словами Президента, якщо будівлю не можна буде відновити, громадян відселять в нові будинки.

Як повідомлялося, внаслідок ускладенння паводкової обстановки у західних областях України підтоплено 285 населених пунктів, на Прикарпатті загинуло троє людей.

В Івано-Франківській області затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано 149 км автодоріг та 90 мостів.