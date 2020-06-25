Президент обіцяє, що будуть відновлені всі будинки, пошкоджені внаслідок повені

Президент обіцяє, що будуть відновлені всі будинки, пошкоджені внаслідок повені

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленській пообіцяв, що всі будинки пошкоджені внаслідок негоди в західних областях України будуть відновлені, якщо ж будинок відновити не можливо, громадянам нададуть нові оселі.

Про це Президент сказав під час включення з Івано-Франківщини в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Всі гроші передані в область, з області будуть передані вам (місцевим жителям - ред.) ми відновимо всі будівлі", - зазначив Зеленський під час спілкування з жителями.

За словами Президента, якщо будівлю не можна буде відновити, громадян відселять в нові будинки.

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Як повідомлялося, внаслідок ускладенння паводкової обстановки у західних областях України підтоплено 285 населених пунктів, на Прикарпатті загинуло троє людей.

В Івано-Франківській області затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано 149 км автодоріг та 90 мостів.

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