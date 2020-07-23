Порятунок мігрантів: Італія не пустила Ocean Viking в море

Під час перевірки на рятувальному судні Ocean Viking виявили технічні недоліки і заборонили йому виходити у море, водночас організація з порятунку біженців назвала такі дії влади Італії політично мотивованими.

Про це йдеться на сайті гуманітарної організації SOS Mediterranee.

«Сьогодні (у середу – ред.) після 11-годинної інспекції з боку італійської берегової охорони, судно Ocean Viking було затримане владою Італії в порту Порто Емпедокле на Сицилії. SOS Mediterranee засуджує такий обурливий вчинок, що спрямований на перешкоджання рятувальній роботі кораблів неурядових гуманітарних організацій», - йдеться в повідомленні.

Італійська берегова охорона повідомила у середу вночі, 22 липня, що затримала норвезьке рятувальне судно Ocean Viking, зафрахтоване неурядовою організацією SOS Mediterranee для порятунку біженців у Середземному морі.

Це рішення ухвалили в результаті 11-годинної перевірки у Порто Емпедокле на Сицилії, де перебуває корабель, розповіли у SOS Mediterranee.

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У свою чергу, представники італійської влади запевняють, що огляд судна проводився «як частина звичайного контролю». За їхніми даними, перевірка виявила численні технічні несправності, які є небезпечними як для екіпажу, так і для біженців на судні. За офіційними даними, корабель має стояти на якорі до усунення виявлених недоліків.

Нагадаємо, 7 липня у гавані Порто-Емпедокле 180 мігрантів покинули борт Ocean Viking після того, як пройшли тест на коронавірус. Італія і Мальта спочатку відмовилися їх приймати, тож організація SOS Mediterranee звернулася до країн ЄС із закликом знайти термінове рішення. Згодом італійський уряд вирішив прийняти судно.

Фото: CLEMENT MAHOUDEAU