До Верховного суду Польщі надіслали майже 6 тисяч скарг щодо виборів

До Верховного суду Польщі надійшли 5,8 тисячі скарг щодо проведення виборів президента, при цьому кожну з них судді мають розглянути окремо.

Термін для надсилання виборчих скарг та протестів закінчився 16 липня, повідомляє "Польське радіо".

"За відведений час до Верховного суду Польщі надійшло 5,8 тисячі скарг, які стосуються проведення виборів президента в країні", – йдеться у повідомленні.

Ці виборчі протести можуть стосуватися порушень першого туру виборів (відбувся 28 червня), а також другого (12 липня). Протести можуть вносити всі виборці, котрих вписали до виборчих списків.

Верховний суд підтверджує дійсність виборів упродовж 21 дня від моменту оприлюднення офіційних результатів. За цей час усі скарги мають розглянути.

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Нагадаємо: згідно з чинним законодавством Польщі, опротестування виборів президента можна вносити упродовж трьох днів після оприлюднення виборчою комісією офіційних результатів, які стали відомі 13 липня 2020 року.