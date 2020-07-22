Німеччина співпрацюватиме з партнерами проти хакерів

Німеччина співпрацюватиме з партнерами у боротьбі проти кіберзлочинності.

Про це заявили у МЗС ФРН у зв’язку зі звинуваченнями проти хакерів у США, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Федеральний уряд дуже серйозно сприймає загрозу кібератак. Кібератаки на економічні суб'єкти та критичну інфраструктуру ми толеруємо не більше, ніж напади на урядові установи незалежно від того, від кого вони походять і з якою метою. Вони є загрозою вільному суспільству, нашій демократії та безпеці, особливо у часи коронакризи. Німеччина залишається відданою боротьбі з кібератаками разом зі своїми партнерами, особливо в межах Європейського Союзу", - заявили в МЗС.

Як повідомлялося, Державний департамент США оголосив про винагороду в 1 млн доларів за інформацію, що приведе до арештів громадян України Артема Радченка та Олександра Єременка за участь у транснаціональній кіберзлочинності.

Секретна служба США в січні 2020 року провела розслідування, за результатами якого були висунуті обвинувачення проти цих осіб за 16-ма пунктами, серед яких шахрайство з цінними паперами, електронними транзакціями, комп'ютерне шахрайство.