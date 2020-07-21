Хакер з Волині "спеціалізувався" на шантажі австрійців – кіберполіція

На Волині правоохоронці викрили хакера, котрий створив шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого шифрував дані комп’ютерів користувачів в Австрії.

Про це інформує Департамент кіберполіції НПУ.

“Співробітники кіберполіції спільно зі слідчими Луцького відділу поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області, припинили злочину діяльність місцевого жителя. Чоловік здійснив втручання в роботу комп’ютерів на території Австрії”, - йдеться у повідомленні.

Установлено, що зловмисник створив шкідливе програмне забезпечення, яке шифрувало дані користувачів. Після інфікування комп’ютерів їм надходило повідомлення з вимогою "викупу".

Як зазначається, за відновлення даних зловмисник вимагав від 600 до тисячі доларів. Потерпілі мали переказувати гроші на його криптовалютний гаманець. Жертвами хакера стали як державні установи, так і звичайні користувачі.

Під час обшуку за місцем проживання хакера було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, жорсткі диски.

“Вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз. Наразі встановлюється повне коло потерпілих осіб”, - повідомили у кіберполіції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 361-1 КК (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут). Максимальне покарання, передбачене цією статтею, – позбавлення волі до двох років.