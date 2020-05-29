Поліція впіймала хакера, який крав паролі та ключі від криптовалют

Кіберполіція викрила зловмисника, який отримував конфіденційну інформацію користувачів мережі: паролі до акаунтів соціальних мереж, доступ до конфіденційної інформації про електронні платіжні системи, паролі від електронних поштових скриньок, а також ключі від електронних гаманців різних криптовалют.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

«Співробітники кіберполіції в Полтавській області спільно зі слідчими Полтавщини, із залученням підрозділу особливого призначення КОРД, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, викрили 32-річного жителя м. Горішні Плавні у копіюванні персональних даних користувачів мережі», - йдеться у повідомленні.

Кіберполіція встановила, що для протиправної діяльності хакер використовував вебфоруми «тіньової» тематики, де розповсюджував шкідливе програмне забезпечення, замасковане під іншу програму.

Вказаний вірус призначений для крадіжки персональних даних користувачів мережі. Після завантаження на комп’ютер програма шукала необхідну зловмиснику інформацію: паролі до аккаунтів соціальних мереж, доступ до конфіденційної інформації про електронні платіжні системи, паролі від електронних поштових скриньок, а також ключі від електронних гаманців різних криптовалют.

Для приховання своєї злочинної діяльності, зловмисник використовував низку анонімайзерів та проксі-серверів.

Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання фігуранта. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, банківські картки, сім-карти та стартові пакети. Вилучене обладнання направлено на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України. Після отримання результатів експертизи буде вирішено питання щодо оголошення підозрюваному про підозру. Йому загрожує до 2 років ув’язнення.

Фото: Поліція.