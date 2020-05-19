Хакери зламали особисті дані дев'яти мільйонів клієнтів EasyJet

Хакери зламали особисті дані 9 мільйонів клієнтів однієї з найбільших європейських бюджетних авіаліній EasyJet.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву британської авіакомпанії.

"Немає жодних доказів того, що будь-яка особиста інформація будь-якого характеру була використана, однак ... ми знаходимося на зв’язку з приблизно 9 мільйонами клієнтів, чиї дані про подорожі були розкриті, щоб повідомити їм про заходи захисту, які можуть мінімізувати будь-який ризик виникнення потенційного шахрайства… Ми шкодуємо, що це сталося, і ми хотіли б запевнити клієнтів, що ми дуже серйозно ставимося до безпеки їх інформації", - заявили в авіакомпанії.

Як зазначається, в ході кібератаки адреси електронних пошти та дані про подорожі дев'яти мільйонів людей були розкриті разом з даними кредитних карт більш ніж 2200 клієнтів.

За даними телеканалу, на даний момент авіакомпанія EasyJet бореться з низкою проблем, зокрема відновлення польотів в міру ослаблення пандемії коронавірусу.

Засновник і найбільший акціонер авіакомпанії, сім'я Стеліоса Хаджі-Іоанну, також прагне усунути з посади головного виконавчого директора Йохана Лундгрена і трьох інших членів ради директорів в ході голосування акціонерів, що відбудуться 22 травня.

У центрі скандалу - замовлення на нові літаки Airbus вартістю 4,5 млрд фунтів стерлінгів, який, на думку Стеліоса, повинен бути скасований.

Магнат хоче, щоб кошти були використані для допомоги компанії вийти з пандемічної кризи.

EasyJet звільнила тисячі співробітників і позичила 600 мільйонів фунтів стерлінгів в рамках підтримуваної урядом схеми фінансування.