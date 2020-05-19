СБУ впіймала хакера, який викрав персональні дані жителів ЄС та США

Служба безпеки України встановила та затримала хакера, відомого під ніком «Sanix».

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«На початку минулого року він привернув увагу світових фахівців з кібербезпеки, виклавши на одному з форумів оголошення про продаж бази з 773 мільйонами адрес електронної пошти та 21 мільйоном унікальних паролів», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у січні 2019 року про цього хакера писали The Guardian, Forbes та Newsweek, йому присвятив сюжет телеканал Italia 1, адже база даних, яку він виставив на продаж, була «найбільшим за всю історію масивом викрадених даних», зазначили у пресцентрі.

Спеціалісти встановили, що виставлена хакером на продаж база обсягом 87 гігабайтів становить лише маленьку частину із загальної кількості даних, якими він заволодів. Подібних баз викрадених і зламаних паролів у хакера було щонайменше сім, загальний обсяг яких сягав майже терабайт. До них входили персональні, в тому числі фінансові, дані жителів ЄС та США.

Служба безпеки України отримала інформацію, що хакером на псевдонім «Sanix» є, ймовірно, українець, житель Івано-Франківської області.

Кіберфахівці СБУ зафіксували продаж ним баз даних з логінами і паролями до скриньок електронної пошти, пін-кодами до банківських карток, електронних гаманців криптовалют, рахунків PayPal, відомостями про комп’ютери, зламані для подальшого використання у бот-мережах та для організації DDoS-атак.

У межах кримінального провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України зловмисника затримано. У ході обшуків за місцем його проживання правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку з двома терабайтами викраденої інформації, телефони з доказами протиправної діяльності та готівку від незаконних операцій в сумі майже 190 тисяч гривень та понад 5 тисяч доларів.

Хакеру готується повідомлення про підозру у несанкціонованому втручанні у роботу комп'ютерів та у несанкціонованому збуті або розповсюдженні інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах.