Денісова просить СБУ знайти хакерів, які атакують сайт омбудсмена

На офіційний вебсайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснюються масовані сторонні атаки.

Про це Людмила Денісова написала у Facebook.

«Як тільки в інформаційному просторі з'являються мої повідомлення про українських полонених та політв'язнів, які утримуються на території Російської Федерації та тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Криму, на офіційний вебсайт Уповноваженого ВРУ з прав людини здійснюють масовані сторонні атаки, які унеможливлюють нормальне функціонування ресурсу, а іноді – призводять до його зупинки та втрати інформації», - поінформувала Денісова.

Як приклад вона навела ситуацію, коли у середу після повідомлення про підозру зараження Covid-19 українського політв'язня Сергія Бугайчука сайт двічі піддавався таким атакам.

«Систематичність зловмисних дій простежується протягом останніх півтора року: 1 вересня 2018 сайт інфікували вірусом, який заблокував доступ до будь-якого його розділу, окрім головної сторінки. 14 травня 2019 сторонні особи отримали повний контроль над файловою структурою, через що сайт був заблокований. 18 квітня 2020 до бази даних було завантажено шкідливе програмне забезпечення, що генерувало сторонні посилання на кожній сторінці сайту. Подібні випадки можна перелічувати і далі», - заявляє український омбудсмен.

За її словами, в умовах оголошеного національного карантину через поширення гострої респіраторної інфекції COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, вебсайт Уповноваженого залишається одним з основних каналів комунікації з українським суспільством, через який здійснюється роз’яснювальна робота щодо захисту та реалізації прав і свобод людини і громадянина в умовах надзвичайної ситуації.

Окрім того, як зауважила Денісова, щодня на вебсайті публікується понад 30 інформаційних повідомлень про моніторингові візити у рамках реалізації національного превентивного механізму, що здійснюються по всіх регіонах України, а також публікації про діяльність Уповноваженого ВРУ з прав людини та Секретаріату Уповноваженого.

Денісова закликала голову СБУ Івана Баканова розпочати слідчі дії та знайти зловмисників, відповідальних за атаки на сайт.