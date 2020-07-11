Кіберполіція затримала організатора хакерського угруповання, який перебував у розшуку

Співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, затримали 30-річного чоловіка, який ґрунтовно підозрюється в організації низки кіберзлочинів.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Кіберполіція встановила, що фігурант створив шкідливе програмне забезпечення. Цей вірус злочинна група розсилала на електронні поштові скриньки для отримання доступу до "клієнт-банку". Надалі вони відстежували надходження значних грошових сум на банківські рахунки підприємств. Після цього гроші перерахували на відкриті рахунки спільників", - йдеться у повідомленні.

Упродовж досудового розслідування правоохоронці провели 35 обшуків на території Закарпатської, Київської, Івано-Франківської, Одеської областей та міста Києва. За результатами вилучено речові докази.

Усім фігурантам оголосили про підозру у вчиненні правопорушень.

Організатор переховувався від правоохоронних органів, уникаючи відповідальність, його було оголошено у державний розшук.

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Затримання підозрюваного відбулося на підставі ухвали суду на Івано-Франківщині. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення застави у 2,5 мільйона гривень.