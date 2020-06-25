Керівники підприємств відповідальні за збереження даних працівників - кіберполіція

Керівники підприємств, які допустили витік персональних даних своїх працівників, мають понести за це відповідальність.

Про це заявив на брифінгу в Укрінформі перший заступник начальника Департаменту кіберполіції Національної поліції України Сергій Кропива.

"Керівники підприємств мусять забезпечувати збереження даних, які обробляються, про особу. Ми вже встановили ряд приватних компаній, які допустили даний витік. Є статті Кримінального кодексу, які говорять про те, що до керівництва, яке належним чином не забезпечило захист персональних даних, можуть бути та будуть вжиті відповідні заходи реагування", - наголосив він.

У свою чергу заступник голови СБУ Володимир Горбенко зауважив, що у чинному законодавстві щодо кібербезпеки залишається невизначеність стосовно окремих аспектів, і над цим потрібно працювати. "Я думаю що найближчим часом в парламенті з’являться пропозиції щодо відповідних змін і можливості захищати наш кіберпростір", - сказав він.

Як повідомлялося, голова громадської організації "Електронна демократія" Володимир Фльонц 11 травня заявив про те, що в Мережі з'явився Тelegram-бот, який оголосив про продаж персональних даних громадян України. Йшлося про те, що бот містить дані 26 мільйонів українців, зареєстрованих у додатку "Дія".

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Однак згодом віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров спростував фейки щодо продажу даних із "Дії".

12 травня Національна поліція зареєструвала кримінальне провадження за фактом витоку інформації про персональні дані громадян з анонімного Тelegram-каналу.