У Німеччині планують масштабний експеримент з вивчення шляхів розповсюдження COVID-19

Університетська клініка німецького міста Галле планує провести масштабний натурний експеримент з вивчення шляхів розповсюдження COVID-19 на масових заходах.

Понад 4 тисячі добровольців зберуть на концерти у залі ARENA міста Лейпціг, повідомляється на сайті клініки, передає кореспондент Укрінформу.

"RESTART-19 - наукове дослідження університетського медичного центру Галле, в ході якого буде змодельовано ризик зараження COVID-19 під час проведення великих заходів. З цією метою у залі ARENA міста Лейпціг буде влаштовано концерти за 3-ма різними сценаріями із загальною кількістю 4000 волонтерів", - йдеться у повідомленні.

За першим сценарієм, все буде відбуватися як у період до пандемії, за другим – з урахуванням гігієнічних норм та відстані між учасникам, за третім – відстань між людьми буде не менше 1,5 метри, а кількість учасників – вдвічі менше (2 тисячі). Під час заходу всім учасникам роздадуть контактні трекери - науковці хочуть відслідкувати найбільш ризикові моменти та ситуації під час великої події. Також волонтерам оброблятимуть руки флуоресцентним дезінфікуючим засобом, після чого буде видно, яких поверхонь люди торкаються найчастіше. Все це допоможе а у майбутньому вдосконалити гігієнічну концепцію.

Концерти будуть реальними - співатиме молодий виконавець та автор пісень Тім Бендзко — це дасть змогу максимально реалістично відтворити поведінку аудиторії.

Експеримент планується проводити з ранку до вечора 22 серпня. До участі в ньому запрошують 4200 здорових людей у віці від 18 до 50 років. Вже зареєструвалися близько тисячі волонтерів.

Як повідомлялося, у рамках заходів із запобігання розповсюдженню коронавіруснної інфекції у Німеччині заборонені всі великі масові заходи до кінця серпня.

Станом на ранок 22 липня у світі зареєстровано 15 096 315 випадків коронавірусу, з них 11 352 діагностували за минулу добу.

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