Меркель передбачає складні дискусії з Європарламентом щодо довгострокового бюджету ЄС

Головуючій у Раді ЄС Німеччині доведеться вести непрості перемовини з Європарламентом, який має затвердити фінансові документи, ухвалені лідерами ЄС після чотирьох напружених днів запеклих дискусій.

Про це канцлер ФРН Ангела Меркель сказала 21 липня на пресконференції у Брюсселі після завершення саміту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Звичайно, у нас зараз будуть знову дуже складні дискусії з Європейським парламентом. Важливу роль у цьому також буде відігравати ротаційне головування Німеччини. Я сподіваюся, що наші колеги в Європарламенті також побачили, що ми боролися за те, щоб знайти хороше рішення", - сказала Меркель.

Вона сказала, що відчула велике полегшення, що вдалося дійти консенсусу стосовно бюджету ЄС, який не вдалося узгодити в лютому, та запропонованого в травні пакету фінансової допомоги. Канцлер переконана, що це є важливим сигналом також поза межами Європи, який демонструє, що ЄС дійсно є "особливою структурою", у якій 27 країн-членів, маючи дуже різні погляди, все-таки можуть діяти разом і досягти спільного результату.

Глава німецького уряду "не шкодує", що Німеччині та Франції, які виступили ініціаторами пакету допомоги в 500 млрд євро, довелося піти на великі поступки іншим країнам і скоротити цю суму, яка має бути виплачена найбільш постраждалим країнам у формі грантів, до 390 млрд євро. Загальний обсяг фонду відродження збережено на позначці 750 млрд євро. Це, за її словами, також означає готовність до компромісу, хай і болючого.

Що стосується бюджету до 2027 року, то він, за оцінкою німецького канцлера, спрямований на майбутнє Європи, на те, щоб внутрішній ринок міг продовжувати функціонувати в умовах найгіршої економічної кризи в Європейському Союзі.

Як повідомлялося, Європарламент пригрозив, що не підтримує узгоджені фінансові документи, якщо не буде виконано низку умов.

Лідери ЄС, які провели в Брюсселі один з найбільш тривалих самітів, у ніч на 21 липня, близько 5.30 ранку, дійшли згоди щодо нового довгострокового бюджету ЄС в обсязі 1, 074 трильйона євро та 750 мільярдів євро для Фонду відновлення «Наступне покоління ЄС» (390 мільярдів в грантах, 360 мільярдів в кредитах).